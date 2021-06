Logitech StreamCam: la migliore webcam per lo streaming a un ottimo prezzo!

Tra le promozioni di oggi troviamo la Logitech StreamCam in offerta su Amazon a 95,60 euro, lo sconto del 12% corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 10 euro a fronte di un ribasso anche del prezzo di listino che attualmente si attesta intorno ai 108,61 euro.

Logitech StreamCam: caratteristiche principali

La Logitech Streamcam consente di registrare o trasmettere in risoluzione 1080p FullHD a 60 fps, tramite programmi appositi come OBS. La messa a fuoco automatica esegue un tracciamento continuo del volto e grazie al software interno cambia l'esposizione in maniera dinamica, in base al livello di illuminazione della scena. Rispetto alle webcam tradizionali questa Logitech ha dimensione ben più generose, con una lente ampia per catturare più luce e restituire immagini di maggior qualità e nitidezza.

Tramite il supporto montato alla base, la webcam può essere agganciata ad un monitor o al display di un portatile. In alternativa non manca l'attacco a vite, che consente di utilizzare un piccolo treppiedi per gestire al meglio l'inquadratura. La connessione al PC avviene via cavo USB-C, per garantire una latenza azzerata e la massima versatilità, tramite questo standard è possibile connettere la webcam anche a tablet e smarthpone dotati di un ingresso USB di questo tipo.

