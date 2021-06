Prime Day anticipato: laptop con CPU Intel e Windows 10, SCONTO 90 €

Volendo acquistare un laptop curato nel design e versatile nelle funzionalità, tra le migliori occasioni di oggi segnaliamo il modello Teclast F15S in offerta lampo su Amazon con il 24% di sconto sul prezzo di listino. È adatto a gestire le applicazioni base della produttività, la comunicazione, la navigazione e l'intrattenimento multimediale.

Teclast F15S, il laptop W10 in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche tra quelle incluse: ampio display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Bluetooth, WiFi, porte USB 3.0, uscita video mini-HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, webcam con microfono, altoparlanti, slot microSD e batteria con autonomia elevata. Servono altre informazioni? Sono tutte nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Oggi, con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day 2021 (21-22 giugno) è possibile acquistare Teclast F15S al prezzo di soli 288,99 euro invece di 379,00 euro come da listino. Come sempre, trattandosi di un'offerta lampo, rimarrà disponibile solo per poche ore e il numero delle unità in promozione è limitato.