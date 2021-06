Google taglia il prezzo di Google Wifi e surclassa gli Amazon Eero Pro

Da oggi Google Wifi costa meno. Non si tratta di uno sconto temporaneo o di una offerta lampo immaginata come strumento di marketing, quanto invece un taglio definitivo che abbassa la soglia di ingresso al sistema Google per la gestione di reti mesh.

Google Wifi, ecco lo sconto

La motivazione formale è relativa all'aumentata necessità di reti mesh nelle abitazioni, per ottenere coperture più stabili e complete:

Negli ultimi tempi le nostre case sono diventate più movimentate che mai: lavoriamo, seguiamo lezioni e didattica a distanza, ci intratteniamo con film e videogiochi, facciamo addirittura esercizio fisico in salotto. Ma siamo diventati anche molto più esigenti in quanto a rete Wi-Fi, che, quando non funziona, è fonte di incredibile frustrazione.

Le motivazioni reali sembrano invece legate perlopiù ad una aumentata competizione da parte di Amazon, i cui costi sulla concorrente produzione eero continuano ad andare al ribasso ed in queste ore stanno già affrontando anche il lungo scivolo del Prime Day.

Questi i prezzi a confronto:

Router singolo: Amazon Eero Pro a 101 euro Google Wifi a 99,99 euro

Bundle da tre: Amazon Eero Pro a 305 euro Google Wifi a 199,99 euro

La differenza sul bundle è dunque importante, soprattutto nella logica di una rete che dovrebbe nascere proprio per estendere la copertura e che nel bundle trova la sua espressione più compiuta.

In accompagnamento a questo taglio sul costo, tale da portare nuova pressione concorrenziale sul prodotto e diminuendo così una volta di più il costo d'accesso alle reti mesh private, Google affida al responsabile Pushkar Sharma l'onere di stilare un elenco di consigli fondamentali per la configurazione della rete casalinga: