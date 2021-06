Eero Pro, la rete mesh non è mai costata così poco

C'è profumo di Prime Day nell'aria. Si sente, eccome. Mancano infatti pochi giorni alle 48 ore di sconti promesse da Amazon per il 21 e 22 giugno, ma fin da oggi vari prodotti sono in sconto fino al martedì in cui terminerà l'appuntamento sul marketplace. Tra i primi prodotti a sposare questo aperitivo di offerte v'è la nuova gamma Amazon Eero Pro, per la quale il taglio del prezzo arriva al 40%: la rete mesh non era mai costata così poco, questo è certo.

Eero Pro

Attenzione al prezzo, perché gli sconti sono differenziati tra il prodotto singolo ed il bundle da 3 unità:

router mesh eero Pro: 101 euro (-40%)

router mesh eero Pro, bundle da 3 unità: 305 euro (-35%)

Il singolo router può garantire la copertura di un alloggio su un piano singolo, mentre il bundle può raggiungere più piani con una gestione intelligente dei flussi di dati tra i vari device connessi. Lo sconto durerà fino al termine del Prime Day, quindi ancora una volta (come nei casi Ring e Blink) è di fatto un assaggio degli sconti che stanno per arrivare.

Attenzione inoltre ad un particolare: l'offerta è riservata ai soli abbonati Amazon Prime. Siccome il primo mese è gratuito, chiunque può abbonarsi ora e dare disdetta dopo un mese a costo zero, approfittando nel frattempo di questo e dei molti altri sconti in arrivo con il Prime Day.