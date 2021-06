Ring a METÀ PREZZO: goloso antipasto del Prime Day

Ricade sulla gamma dei videocifofoni Amazon Ring l'ennesima dimostrazione del fatto che il Prime Day 2021 è già cominciato: a distanza di una settimana dall'inizio delle 48 ore consecutive di sconti del 21 e 22 giugno, infatti, i videocitofoni made in Amazon sono già a prezzo scontato, mettendo a disposizione l'intera propria gamma a prezzi assolutamente irripetibili. Attenzione, infatti: gli sconti dureranno fino al termine del Prime Day e non è dunque lecito attendersi ribassi ulteriori. Anzi, il prezzo tornerà in seguito ai suoi livelli tradizionali: la vera occasione è oggi e nei prossimi giorni, anticipando eventuali scarsità di approvvigionamenti che potrebbero determinare ritardi nelle consegne per gli ordinativi che avverranno tra una settimana.

Ring, il Prime Day è già iniziato

I prezzi sono differenziati sull'intera gamma Ring e sono due le opzioni principali tra le quali scegliere: con o senza alimentatore, oppure con e senza “chime” (il campanello interno che trilla per avvisare di una chiamata in arrivo senza dover passare per smartphone, Echo o altri device di interlocuzione).

Questi i prezzi con i relativi sconti sulle singole opzioni:

Laddove il Ring va a sostituire (o affiancare) un citofono già installato, la soluzione cablata si rivela quella ideale poiché consente di approfittare dell'impianto pre-esistente; in caso contrario l'alimentatore può sopperire a questa mancanza. La soluzione chime è invece ideale per una pronta risposta, ma può essere evitata se in casa già si ha a disposizione un Echo Show che permette – in aggiunta – di vedere le immagini dell'esterno come in un vero e proprio videocitofono.

Attenzione: come per tutte le offerte del Prime Day, lo sconto è una esclusiva per gli utenti abbonati al servizio Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato, tuttavia, nessun problema: è possibile abbonarsi ora, QUI, approfittando di un mese di prova gratuito. Si potrà così accedere a tutte le offerte del Prime Day a costo zero, decidendo soltanto in seguito se mantenere o meno il proprio abbonamento attivo.