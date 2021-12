Il monopattino elettrico Lancia Ypsilon è una BOMBA (-100€)

Se sei alla ricerca di un monopattino elettrico perché non lasci stare le marche più conosciuti e ti butti sul modello Lancia Ypsilon. La qualità è assicurata e in più hai l'occasione di portartelo a casa con un ribasso molto interessante: con soli 199,00€ diventa tuo su Amazon. Insomma, questo sconto che eguaglia i cento euro è proprio un'ottima occasione.

Inoltre ti voglio far sapere che le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime.

Monopattino elettrico: con Lancia Ypsilon vai sul sicuro

Acquistare un monopattino elettrico non è soltanto uno sfizio ma anche un'ottima possibilità di muoversi in città senza dover essere obbligati a prendere la macchina o i mezzi pubblici. In modo particolare questo Lancia Ypsilon è comodissimo, pratico e semplice da utilizzare.

Il motore da 250W brushless ti permette di sfruttare ben tre velocità: 6 km/h, 15 km/h e 25 km/h (ti ricordo che in Italia il massimo è prefissato a 20 km/h) in tutta sicurezza visto che sono montate due ruote da 8 pollici e soprattutto un doppio freno elettronico.

Non solo, nel momento in cui lo devi portare a mano non pesa come il resto di quelli presenti sul mercato. Infatti sono solo 13 i chilogrammi che lo rappresentano.

In termini di batteria, infine, ti faccio sapere che 18 chilometri li fai senza alcun problema.

Acquista subito il tuo monopattino elettrico affidandoti al Lancia Ypsilon Maryne che su Amazon paghi appena 199,00€ grazie al ribasso in corso.

