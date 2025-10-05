Il Mostro della Stazione: su Disney+ in arrivo le indagini di Flore Robin

Il mese di ottobre è ricco di interessanti novità per la piattaforma streaming Disney+. Una di queste è Il Mostro della Stazione (Lost Station Girls), nuova serie tv francese con al centro le indagini alla fine degli anni Novanta di Flore Robin, giovane investigatrice della polizia di Perpignan, ex capitale storica del Regno di Maiorca e oggi capoluogo del dipartimento dei Pirenei Orientali.

Ispirata a una storia vera

L’indagine al centro della storia è ispirata a una storia vera e segna quello che sarà l’inizio di una lunga serie di omicidi. Flore Robin, protagonista della serie, è al suo primo caso in assoluto e dovrà fin da subito confrontarsi con una scena del crimine impressionante.

The Lost Station Girls, il titolo originario della serie, è stato anche il nome assegnato alle tre giovani donne uccise nel quartiere della stazione ferroviaria della città di Perpignan, dove tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila scomparve anche un’adolescente. Tutte le ragazze nutrivano un profondo desiderio di emancipazione.

Ideata da Gaelle Bellan, la serie francese ha per protagonista l’investigatrice Flore Robin interpretata dall’attrice e modella transalpina Camille Razat. Del cast fanno parte anche Hugo Becker, Patrick Timsit, Mélanie Doutey, Yannick Choirat e Kevin Azais. Il Mostro della Stazione sarà disponibile su Disney+ a partire dall’8 ottobre.