Il mouse da gaming Logitech G305 ad un PREZZACCIO su Amazon (-47%)

Se sei un appassionato di gaming e sei alla ricerca del mouse perfetto per migliorare le tue prestazioni, non perdere l’opportunità di acquistare il Logitech G305 Lightspeed a soli 39,99 euro su Amazon.

Con uno sconto del 47% rispetto al prezzo originale di 74,99 euro, questo mouse è un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Mouse da gaming Logitech G305: potenza e precisione

Il Logitech G305 è dotato del sensore Gaming HERO, un sensore ottico di ultima generazione che offre una sensibilità fino a 12.000 DPI. Questo ti permette di godere di una precisione estrema e di un tracciamento fluido, che è essenziale per le sessioni di gioco competitive. Grazie all’IPS 400 (inches per secondo), questo mouse è in grado di tenere il passo con i tuoi movimenti più veloci, garantendoti una reattività straordinaria.

A tutto questo si unisce la tecnologia LIGHTSPEED Wireless. Questa connessione wireless ultraveloce offre un’esperienza di gioco senza lag, con una velocità di aggiornamento di soli 1 millisecondo. Immagina di poter reagire istantaneamente a ogni situazione di gioco, senza ritardi o interruzioni. Il G305 offre prestazioni da campione a ogni partita.

Un altro vantaggio incredibile di questo mouse da gaming è la sua eccezionale durata della batteria. Con una sola batteria AA, il Logitech G305 può offrire fino a 250 ore di gioco continuo. Puoi giocare per settimane senza dover preoccuparti di ricaricare la batteria, garantendoti lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Il design del G305 è leggero, con un peso di soli 99 grammi. Questo peso ridotto ti consente di manovrare il mouse con facilità e precisione. Inoltre, il design meccanico efficiente lo rende un compagno di gioco ideale per le sessioni prolungate.

Il G305 è anche estremamente pratico da portare ovunque grazie al suo ricevitore nano USB integrato, che può essere facilmente riposto all’interno del mouse quando non è in uso. Questo lo rende un mouse da gaming versatile, perfetto per il desktop o il laptop, che può essere utilizzato ovunque tu voglia giocare.

Non perdere questa opportunità di acquistare uno dei migliori mouse da gaming a un prezzo incredibilmente conveniente. Sii pronto a dominare il mondo del gaming con il Logitech G305 Lightspeed. Acquistalo a soli 39,99 euro.