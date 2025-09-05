 Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro
Con il mouse ergonomico verticale ProtoArc potrai sperimentare un comfort mai provato prima al PC.
PC Hardware Desktop
Con il mouse ergonomico verticale ProtoArc potrai sperimentare un comfort mai provato prima al PC.

Il mouse ergonomico verticale wireless del marchio ProtoArc in offerta oggi su Amazon è destinato a cambiare le tue abitudini: ti ci vorrà qualche tempo per prendere confidenza, ma una volta fatto non potrai più tornare indietro e potrai sperimentare un comfort e una comodità quando lavori al PC mai provata prima. Il prezzo scontato è di soli 24,98 euro ancora per poco.

Tempo adattamento mouse verticale

Il design di questo mouse è pensato con supporto per il polso allungato che si adatta a mani piccole e medie, favorendo una presa rilassata e minimizzando il rischio di affaticamento o lesioni da stress ripetuto.

24,98 29,74€ -16%
Grazie alla connessione multi‑dispositivo (BT 5.0 + 2.4 GHz USB), può essere associato fino a tre dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro con un semplice pulsante. È compatibile con Windows, MacOS e Android.

La batteria integrata ricaricabile da 500mAh si alimenta tramite il cavo USB‑C incluso e offre un’autonomia ottimizzata dalla modalità di sospensione automatica dopo 30 minuti di inattività. Dotato di tre livelli DPI regolabili con cui adattare la sensibilità alle proprie esigenze, i tasti avanti/indietro semplificano la navigazione web per un clic silenzioso che lo rende adatto anche per ambienti condivisi.

Il mouse che cambierà per sempre le tue abitudini: provalo fino a due settimane per sperimentare il vero cambiamento e acquistalo a soli 24,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 set 2025
