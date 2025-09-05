Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro

Il mouse ergonomico verticale wireless del marchio ProtoArc in offerta oggi su Amazon è destinato a cambiare le tue abitudini: ti ci vorrà qualche tempo per prendere confidenza, ma una volta fatto non potrai più tornare indietro e potrai sperimentare un comfort e una comodità quando lavori al PC mai provata prima. Il prezzo scontato è di soli 24,98 euro ancora per poco.

Il design di questo mouse è pensato con supporto per il polso allungato che si adatta a mani piccole e medie, favorendo una presa rilassata e minimizzando il rischio di affaticamento o lesioni da stress ripetuto.

Grazie alla connessione multi‑dispositivo (BT 5.0 + 2.4 GHz USB), può essere associato fino a tre dispositivi contemporaneamente, passando dall’uno all’altro con un semplice pulsante. È compatibile con Windows, MacOS e Android.

La batteria integrata ricaricabile da 500mAh si alimenta tramite il cavo USB‑C incluso e offre un’autonomia ottimizzata dalla modalità di sospensione automatica dopo 30 minuti di inattività. Dotato di tre livelli DPI regolabili con cui adattare la sensibilità alle proprie esigenze, i tasti avanti/indietro semplificano la navigazione web per un clic silenzioso che lo rende adatto anche per ambienti condivisi.

Il mouse che cambierà per sempre le tue abitudini: provalo fino a due settimane per sperimentare il vero cambiamento e acquistalo a soli 24,98 euro.