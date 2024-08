Il MOUSE Logitech che ti farà sparire i dolori precipita a 51€!

Passi ore e ore al PC? Allora ti sarà sicuramente capitato di avvertire quei comunissimi fastidi al polso dati da una postura scorretta. Beh, non è colpa tua, ma del mouse! Per ovviare a tutto questo, vi sono i modelli “verticali” come il Logitech Lift, i quali permettono al tuo braccio di prendere una posizione naturale, alleviando i fastidi. E grazie al ribasso del 37%, potrai avere proprio il modello di Logitech a soli 51,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Logitech Lift è il mouse che rivoluzionerà il modo in cui lavori grazie alla sua forma verticale, inclinata a 57 gradi, pensata per favorire una posizione più naturale della mano e riducendo la tensione sul polso, minimizzando il rischio di dolori.

Oltre a prendersi cura del tuo comfort, questo mouse ti conquisterà per la sua silenziosità e precisione. I click sono così discreti da non essere udibili, mentre la SmartWheel integrata offre una scorrevolezza impeccabile, permettendoti di navigare tra pagine e documenti con estrema facilità. E se ami personalizzare la tua esperienza, i pulsanti programmabili ti permetteranno di adattare il mouse alle tue specifiche esigenze.

Collegandosi facilmente tramite Bluetooth o con il dongle Logi Bolt USB, potrai utilizzarlo su una vasta gamma di dispositivi dimenticandoti dei fastidiosi cavi.

Logitech è da anni una della aziende più “green” del settore e questo mouse non fa eccezioni. Realizzato con plastica riciclata e certificato a zero emissioni, questo modello è super-sostenibile.

Se inizialmente lo avresti pagato ben 81,99€, in questo momento potrai far tuo il mouse Logitech Lift per soli 51,99€!