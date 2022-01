Il Natale non è finito per le mystery box di EaseUs

Durante il periodo delle feste di fine anno, EaseUs ha deciso di offrire a chiunque la possibilità di acquistare delle mystery box ad un prezzo molto vantaggioso. Ancora oggi però, pare che l'azienda voglia continuare tale promozione, rendendo disponibili gli ultimi pezzi a disposizione al solito ottimo prezzo di soli 9,99 dollari. Ma cosa si potrà trovare al loro interno? Scopriamolo subito!

Le mystery box di EaseUs ancora disponibili per un periodo di tempo limitato

Oggi, 10 gennaio 2022, potrebbe effettivamente essere l'ultimo giorno utile per acquistare una delle restanti mystery box di EaseUs, a meno che l'azienda non decida di prorogare l'offerta.

Il contenuto delle scatole misteriose sarà ovviamente caratterizzato dalla presenza dei software della stessa azienda. In particolare, ci troveremo difronte a 6 programmi selezionati tra i “best seller”, ovvero tra i più venduti dell'anno, e ognuno di questi sarà proposto in una quantità massima di 1000 pezzi.

Disporre di 6 software al prezzo di soli 10 dollari potrebbe effettivamente rivelarsi un affare, visto che in genere, con la stessa cifra, si può acquistare un solo programma della stessa azienda.

Per chi ancora non conoscesse i software EaseUs, riportiamo quelli più noti e utili per il grande pubblico: MobiSaver (per Windows, Mac e Android), utile per recuperare i dati eliminati da smartphone e tablet Android e iOS, Data Recovery Wizard, salvavita per tutti i documenti e file rimossi da PC Windows o Mac, MobiMover, per trasferire tutti i dati da un dispositivo mobile all'altro (anche Android verso iOS e viceversa), Todo Backup, perfetto per eseguire backup sul proprio computer, e tanti altri software relativi alla multimedialità e non solo, come Video Editor, Video Converter, Disk Copy, PDF Editor e LockMyFile.

Da sottolineare anche la possibilità, oltre all'acquisto delle poche mystery box restanti, di approfittare di sconti esclusivi fino al 50% in meno su alcuni dei software sopra elencati, oppure di utilizzare uno sconto aggiuntivo del 30% su tutto il carrello utilizzando il codice XMAS30E. Ovviamente tutti i programmi acquistati verranno consegnati immediatamente tramite un link di download. Vi ricordiamo però che tutte le offerte saranno valide fino al 10 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe da parte di EasyUS.