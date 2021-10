Il nuovissimo Amazon Fire Stick TV 2021 già scontato del 38%

Amazon sorprende tutti oggi con una valanga di sconti sui suoi dispositivi, tra i quali non manca qualche buon affare da portare, o meglio farsi consegnare, a casa. In questo caso ti riportiamo l’ottima offerta sul nuovissimo Fire TV Stick 2021 lanciato dalla società solo il mese scorso, e già acquistabile ad un prezzo eccezionale.

Amazon Fire TV Stick 2021: caratteristiche tecniche

La nuova chiavetta presenta non poche novità rispetto al precedente modello, seppur rimane invariata nell’utilizzo. L’edizione 2021 incontra un nuovo processore, il 50% più potente del predecessore, che garantisce una maggiore fluidità e velocità. La configurazione, invece, mantiene la semplicità a cui ormai Amazon ha abituato i propri utenti. All’interno della confezione è presente tutto il necessario per l’installazione, compresa una prolunga HDMI nel caso in cui le porte sulla TV siano di difficile accesso. Una volta collegata l’uscita HDMI, non rimane che collegare l’alimentatore in dotazione ed il gioco è fatto. Uno strumento che consente di godere di tutte le funzioni smart su qualsiasi TV o monitor. Da qui potrai accedere a praticamente qualsiasi piattaforma di streaming come Netflix, Disney+, Rai Play, DAZN e tanti altri, oltre che a Prime Video naturalmente.

Non manca un browser internet per navigare su milioni di siti inclusi Facebook e Instagram. Ottima l’integrazione con i servizi musicali come Spotify e Prime Music che consentono di riprodurre le proprie tracce direttamente sulla TV. Naturalmente uno degli aspetti caratterizzanti del dispositivo è l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Questo consente di gestire tutti i dispositivi smart home, incluso visualizzare le immagini delle telecamere sul televisore. Il microfono è integrato nel nuovo telecomando, che ora presenta 4 tasti diretti per accedere a Prime Video, Prime Music, Netflix e Disney+. Il telecomando permette, inoltre, di controllare anche la TV ed un eventuale impianto audio, gestendo tutto direttamente da una singola periferica. In sostanza, si tratta del miglior dispositivo entry level per accedere a tutte le funzioni smart e allo streaming. Una soluzione completa per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 38%, il Fire TV Stick 2021 può essere acquistato su Amazon a soli 24,99 euro, attualmente il prezzo più basso mai registrato.