Il nuovissimo Avatar: Frontiers of Pandora LIMITED EDITION è in sconto!

Avatar: Frontiers of Pandora è l'ultimo gioco di Ubisoft. La versione Limited Edition per Xbox Series X

Avatar: Frontiers of Pandora, un gioco per i veri fan di Avatar

La Limited Edition presenta il “Pacchetto Equipaggiamento Cacciatore Sarentu,” che include un’arma esclusiva e un set di equipaggiamento unico per il personaggio. L’arma, chiamata “Sarentu,” fonde la precisione di un arco con la potenza di un fucile, rappresentando un’arma tradizionale na’vi. Il set di equipaggiamento include una maschera, un torso e un bracciale, trasformandoti in un autentico Cacciatore Sarentu.

In aggiunta, la Limited Edition comprende il “Pacchetto Erede di Due Mondi,” che offre un set di oggetti estetici per il personaggio e una skin per l’arma. Il set di oggetti estetici trasforma il tuo personaggio in un ibrido tra na’vi e umano, con coda, acconciatura e tatuaggio. La skin per l’arma, una variante della pistola dei RDA, si ispira alla cultura na’vi.

Avatar: Frontiers of Pandora è un avvincente gioco d’azione in prima persona che consente l’esplorazione della frontiera occidentale di Pandora, una regione mai vista prima. In questo videogame dovrai sfruttare la straordinaria forza e agilità dei na’vi per superare gli ostacoli e affrontare i pericoli. Una caratteristica unica del gioco è la possibilità di creare un legame con la tua banshee personale, un animale che permette di volare ed esplorare la mappa.

Con un’ampia gamma di armi e abilità personalizzabili in base al tuo stile di gioco, potrai scegliere tra armi tradizionali na’vi, come arco e scaglialance, o opzioni più moderne, come fucili d’assalto e shotgun.

Avatar: Frontiers of Pandora

