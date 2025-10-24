Il nuovo Apple iPhone 17 a soli 919€ su eBay è da acquistare subito

Oggi su eBay hai un affare che ti aspetta. Si tratta del nuovo Apple iPhone 17 che è in offerta a soli 919 euro, invece di 979 euro. Un ottimo sconto visto che si tratta del modello più recente di Casa Cupertino. Mettilo adesso in carrello! Il vantaggio più grande, insieme al risparmio, ti sta aspettando.

Infatti, potrai decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Si tratta di un modo interessante per evitare di pagare tutto subito, ma un po’ alla volta, senza doversi rivolgere a una finanziaria. Bastano pochissimi click per ottenere questa rateizzazione comoda e pratica.

iPhone 17 è in grado di rendere la tua vita quotidiana più piacevole e facile. Dotato del nuovo processore Apple A19, questo smartphone assicura prestazioni eccellenti. Inoltre, ha anche 256GB di spazio di archiviazione per assicurarti tutta la memoria di cui hai bisogno per app, giochi e contenuti multimediali.

Apple iPhone 17: un affare per prestazioni, prezzo eBay e design

Il nuovo Apple iPhone 17 è un vero affare sotto diversi punti di vista. Abbiamo visto prima per le prestazioni, elevate e perfette per gestire al massimo il nuovo sistema operativo iOS 26 e Apple Intelligence. Ma non è solo questo. Infatti, un grande aggiornamento lo hanno fatto anche le fotocamere che ora sono sicuramente più importanti sul modello base.

Stessa cosa per il display Super Retina XDR che ora offre 6,3 pollici di schermo e 120Hz di refresh rate. Insomma, un passo avanti interessante che rende questo modello base di Apple la soluzione ora perfetta per tutti coloro che non hanno realmente bisogno di un modello pro. Ora trovano tutto qui, ed è fantastico.

Il prezzo su eBay è favoloso come il suo design! Acquistalo immediatamente a soli 919 euro!