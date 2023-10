Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE è già DISPONIBILE su Amazon

Annunciato e subito disponibile il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE, il tablet Android presentato dal colosso coreano nella mattinata odierna. Il prezzo di partenza è di 549 euro e puoi averlo su Amazon con spedizione e consegna immediata. Scopriamo un po’ le caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab S9 FE disponibile: cosa c’è da sapere

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE si presenta con un design colorato che ti permette di scegliere tra le diverse colorazioni, tra cui Gray, Mint, Silver e Lavender, per trovare quella che ti rappresenta di più. La sua scocca è realizzata in metallo di alta qualità, che non solo dona un aspetto elegante, ma garantisce anche una maggiore durata nel tempo.

All’interno della confezione troverai la S Pen inclusa. Resistente all’acqua, l’accessorio ti consente di disegnare e scrivere liberamente sullo schermo. Grazie alle app professionali e alla S Pen Creator Edition, puoi dare libero sfogo alla tua creatività in modo ancora più efficace.

Il Galaxy Tab S9 FE è dotato di un ampio display TFT LCD PLS da 10.9 pollici che offre una risoluzione eccezionale. Con la funzione Vision Booster, avrai una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, mentre il contrasto e i colori perfetti rendono l’esperienza visiva coinvolgente e realistica.

Che tu stia guardando le tue serie TV preferite, navigando su Internet o modificando video, il display con refresh rate a 90Hz garantisce un’esperienza fluida e priva di interruzioni. Inoltre, il dispositivo protegge la tua vista grazie alla riduzione delle emissioni di luce blu.

Non dovrai più preoccuparti di danni causati da acqua o polvere. Il Galaxy Tab S9 FE ha ottenuto la classificazione IP68, che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Inoltre, la batteria a lunga durata ti permette di utilizzare il tablet ovunque tu desideri senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente.

Se sei pronto per un’esperienza tablet straordinaria, non perdere tempo. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è ora disponibile su Amazon a soli 549 euro e la spedizione è immediata. Questo tablet è l’ideale per chi cerca prestazioni elevate, design accattivante e una gamma di funzionalità avanzate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.