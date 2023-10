Samsung Galaxy S23 FE è ufficiale: arriverà in Italia?

Più o meno in linea con le aspettative, è stato annunciato in via ufficiale il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Ultima integrazione della linea, prima di preparare il campo per l’arrivo della gamma S24, rappresenta il ritorno della serie FE dopo un anno di stop. Il nuovo smartphone Android sarà in vendita in alcuni mercati selezionati al prezzo di 599 dollari, a partire da giovedì 5 ottobre. Al momento non è stato confermato l’arrivo in Italia.

Tutto sul nuovo Samsung Galaxy S23 FE

Queste le specifiche tecniche in dotazione: display da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento da 60 a 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore da 12+50+8 megapixel, selfie camera frontale da 10 megapixel, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, certificazione IP68 e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W e supporto a quella wireless con PowerShare per la condivisione dell’energia immagazzinata. Il sistema operativo al lancio è Android 13 con interfaccia One UI. Le dimensioni sono 76,5x158x8,2 millimetri, il peso si attesta a 209 grammi. Le colorazioni proposte sono Mint, Cream, Graphite, Purple Indigo e Tangerine.

Nell’occasione, Samsung ha annunciato anche due nuovi tablet e auricolari wireless: si tratta di Galaxy Tab S9 FE (a partire da 499 dollari), Galaxy Tab S9 FE+ e Galaxy Buds FE (99 dollari). Qui sotto il video di presentazione con un riepilogo delle loro caratteristiche più importanti. Altri dettagli nella fonte in coda all’articolo.

Quella di oggi è una giornata ricca di novità nel territorio mobile. Gli annunci del brand sudcoreano anticipano solo di poche ore l’evento organizzato da Google in cui saranno svelati in via ufficiale Pixel 8 e Pixel 8 Pro, smartphone progettati con l’obiettivo di definire un nuovo standard di riferimento nell’ecosistema Android.

