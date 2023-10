Pixel 8 e Pixel 8 Pro: come vedere l'evento Google

Non che Pixel 8 e il suo fratello maggiore, il modello Pixel 8 Pro, siano più un mistero: tra i numerosi leak trapelati e le anticipazioni da parte di Google, già sappiamo molto (se non tutto) degli smartphone Android che saranno presentati ufficialmente durante l’evento di questo pomeriggio. Curiosi e appassionati dell’ambito mobile lo potranno comunque seguire in diretta streaming per le conferme e i dettagli su prezzo e disponibilità.

Made by Google: guarda l’evento di Pixel 8

Il gruppo di Mountain View ha infatti deciso di trasmettere il keynote su YouTube, rendendolo così accessibile a chiunque lo voglia guardare. Chi lo desidera, può trovare il player qui sotto, con il promemoria da impostare per le ore 16:00 di oggi, mercoledì 4 ottobre.

Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno senza dubbio i protagonisti assoluti dell’appuntamento, ma non gli unici. Ci sarà spazio anche per Pixel Watch 2, l’evoluzione dello smartwatch WearOS che porterà con sé alcuni miglioramenti sul fronte del design e della componentistica interna, senza però grandi stravolgimenti. Alcune anticipazioni danno quasi per certa la dotazione di funzionalità ereditate dai dispositivi Fitbit, realtà acquisita proprio da big.

Ad ogni modo, l’attesa per conoscere tutto sui nuovi prodotti hardware di Google sta per giungere al termine.

Le ultime indiscrezioni relative agli smartphone fanno riferimento al comparto fotografico, potenziato da un massiccio impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale (Magic Editor sarà l’evoluzione di Magic Eraser): due sensori da 50 e 12 megapixel sul modello base e tre da 50, 48 e 48 megapixel su quello più evoluto. Per entrambi, il cuore pulsante dovrebbe essere costituito dal processore Tensor G3 di ultima generazione, mentre lato software dovrebbero far leva fin da subito sul nuovo Android 14.

