Google Pixel 8, Watch 2, Buds Pro e Android 14

Mancano poche ore all’evento Made by Google organizzato a New York. Dopo i numerosi leak e i video ufficiali si conoscono già i dispositivi che verranno annunciati domani pomeriggio dall’azienda di Mountain View. Gli utenti potranno seguire la diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 16:00 italiane.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

I più attesi sono ovviamente Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Il design è praticamente invariato rispetto alla serie Pixel 7. L’unica differenza visibile all’esterno è la singola apertura in corrispondenza delle fotocamere posteriori del modello Pro. Il comparto fotografico è stato aggiornato da Google.

Il Pixel 8 dovrebbe avere fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel (standard e ultra grandangolare), mentre per il Pixel 8 Pro si prevedono sensori da 50, 48 e 48 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 5x). Entrambi dovrebbero avere una fotocamera frontale da 10,5 megapixel.

Queste le altre possibili specifiche: schermo da 6,17 pollici per Pixel 8 e da 6,7 pollici per Pixel 8 Pro con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G3, 8 GB di RAM per Pixel 8 e 12 GB di RAM per Pixel 8 Pro. Google dovrebbe annunciare anche funzionalità IA per l’editing fotografico, tra cui Magic Editor.

Google Pixel Watch 2 e Buds Pro

Anche il nuovo Pixel Watch 2 non avrà un design molto differente dal precedente modello. Le novità sono visibili sul retro della cassa (probabilmente in alluminio). Google ha cambiato la posizione dei sensori e aggiunto quello per rilevare l’attività elettrodermica e quindi il livello di stress.

Lo smartwatch dovrebbe integrare il processore Snapdragon W5 Gen 1. Si prevede inoltre un miglioramento dell’autonomia (fino a 24 ore). Il sistema operativo dovrebbe essere Wear OS 4. In alcuni paesi, gli utenti che acquisteranno il Pixel 8 Pro riceveranno il Pixel Watch 2 in regalo.

Per quanto riguarda i Pixel Buds Pro è possibile l’annuncio di nuovi colori. Un aggiornamento software dovrebbe invece includere la rilevazione delle conversazioni. Quando viene rilevata la voce di una persona, gli auricolari metteranno automaticamente in pausa la riproduzione musicale.

Android 14

Sui Pixel 8 verrà quasi certamente installato Android 14. La nuova versione del sistema operativo doveva essere rilasciata all’inizio di settembre, ma alcuni bug dell’ultimo minuto hanno costretto Google a posticipare il debutto. Una delle novità più attese è il supporto nativo per le passkey.