Samsung Galaxy S23 FE arriverà a settembre?

Lo smartphone Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare a breve. Ad affermarlo è l’informatore Yogesh Brar su X/Twitter che, giusto in queste ore, non solo ha pubblicato il mese in cui dovrebbe arrivare nei negozi, ma anche l’intera scheda tecnica, anticipando quello che dovrebbe essere il Samsung Galaxy S23 più economico. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio – ricordiamo, però, di prendere sempre con le pinze le indiscrezioni che tratteremo.

Samsung Galaxy S23 FE è vicinissimo

Il post sul social di Elon Musk include tutte le informazioni più importanti sul potente successore del Galaxy S21 FE. Anzitutto, sotto la scocca dovrebbe dotarsi del chipset Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, rivelatosi una certezza nei migliori telefoni Android del 2022. Tuttavia, in alcune regioni potrebbe incorporare il SoC Exynos 2200. Il resto delle specifiche resta uguale per tutti i modelli a livello internazionale, a partire dal pannello Dynamic AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate di 120Hz.

Samsung Galaxy S23 FE – 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

– 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)

– Selfie: 10MP

– Android 13, One UI 5.1

– 4,500mAh battery, 25W Charging

– 4+5 years support

– wireless charging, IP rating September release — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2023

Non si conoscono i tagli di memoria, ma sappiamo che Samsung Galaxy S23 FE potrebbe dotarsi della batteria da 4.500 mAh con ricarica a 23W e di tre fotocamere posteriori, di cui la principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Anteriormente, invece, figurerà una fotocamera da 10 MP. Il sistema operativo al primo avvio dovrebbe essere Android 13 con personalizzazione One UI 5.1 e quattro major update assicurati dal produttore.

Il prezzo? Al momento nemmeno il tipster Yogesh Brar lo sa ma, in rete, si discute in merito al cartellino fissato tra 600 e 700 dollari. Con la serie Pixel 8 proprio dietro l’angolo e un paio di telefoni provenienti da OnePlus, sarà interessante vedere se Samsung riuscirà a lanciare con successo il Galaxy S23 FE.

Nel mentre, sapevate che Samsung ha registrato il marchio Galaxy Pulse per un anello smart?