Il PC lento rinasce con questi tre software in omaggio

Mentre accendevi il PC ti sei reso conto che non è più veloce e scattante come una volta. La soluzione migliore sarebbe quella di sostituirlo anche se (ovviamente) non si tratta di quella più economica. E se ti dicessimo che puoi restituire al tuo computer le prestazioni di un tempo spendendo meno di un quarto di quanto costerebbe un nuovo apparecchio?

La soluzione a tutti i tuoi problemi si chiama Advanced System Care 15 PRO, un ottimo software sviluppato da IObit in grado di velocizzare il sistema e – al tempo stesso – prevenire fastidiosi rallentamenti. In occasione delle festività natalizie, il programma si trova al momento in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre: solamente 17,99 euro per l'abbonamento dalla durata di un anno. In più, compreso nel prezzo, riceverai tre software in omaggio che permetteranno al tuo computer di rinascere sul serio. Stiamo parlando di IObit Uninstaller 11 PRO, Smart Defrag 7 PRO e Protected Folder.

Advanced System Care: numero uno di velocità e sicurezza

Diamo un'occhiata più approfondita alle funzioni offerte da Advanced System Care 15 PRO. Il programma, come già accennato, garantisce ottime prestazioni costanti nel tempo. Una delle opzioni più interessanti – ad esempio – è la scansione supportata da Intelligenza Artificiale che permette di individuare ed eliminare definitivamente qualsiasi file spazzatura nel PC. Queste tipologie di fi sono infatti il risultato di disinstallazioni oppure della semplice navigazione web e spesso si accumulano per anni, annidati nella memoria del nostro computer, rallentandolo sensibilmente. Una volta cancellati, il PC non soltanto sarà decisamente più veloce, ma anche più pulito. Ovviamente non può mancare una certa discrezione quando si tratta di privacy, grazie alla possibilità di cancellare automaticamente ogni traccia in rete dopo la navigazione, a cui si aggiunge la funzione per bloccare tutti gli accessi non attendibili.

La promessa di Advanced System Care? Prestazioni migliorate fino al 200% e navigazione più veloce del 300%. Non scordiamoci dei tre software omaggio, fondamentali per ottenere il massimo della velocità dal nostro computer. IObit Uninstaller 11 PRO è un ottimo tool che ti guiderà nella disinstallazione dei programmi, assicurando una pulizia impeccabile da tutti i fastidiosi file residui. C'è poi Smart Defrag 7 PRO, attraverso il quale potrai procedere alla deframmentazione del disco fisso per mantenerlo sempre in forma. Infine c'è Protected Folder, con cui potrai proteggere password e chiavi d'accesso al riparo da occhi indiscreti. Ti ricordiamo che i tre software PRO sono in regalo solamente sottoscrivendo un abbonamento annuale ad Advanced System Care 15 PRO, in offerta in occasione delle festività natalizie a soli 17,99 euro. Il piano supporta fino a 3 PC.