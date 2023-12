Il Playmobil di Spirit è un'ottima idea regalo per Natale!

Con il set Playmobil di Spirit, i piccoli esploratori, a partire dai 4 anni, si catapultano in un affascinante mondo di avventure con cavalli selvaggi. Questo set offre un palco in legno completo di microfono e violino, due affascinanti personaggi, due cavalli e una miriade di accessori, permettendo ai bambini di creare storie e scenari unici.

Il palco diventa il cuore pulsante di un suggestivo concerto di Natale. I giovani narratori immaginano Lucky e Pru in performance per gli amici, dando vita a melodie cantate e suonate al violino. Spirit e Chica Linda, i cavalli coraggiosi, possono assistere al concerto, mentre i bambini si divertono a inventare nuove storie ricche di magia e allegria.

I personaggi, realizzati con un materiale di alta qualità, sono pensati per adattarsi perfettamente alle mani dei bambini. Le gonne sono studiate per consentire ai personaggi di sedersi agevolmente e di cavalcare i cavalli. Gli accessori inclusi trasformano il palco in un incantevole scenario natalizio, con stella cometa, albero di Natale, pupazzo di neve e molto altro ancora. Questi dettagli permettono ai bambini di decorare il palco e creare un’atmosfera festosa e magica.

Il set Playmobil di Spirit rappresenta un regalo ideale per i piccoli amanti dei cavalli e delle storie Natalizie. Oltre a garantire un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, offre un veicolo perfetto per liberare l’immaginazione dei bambini. Un regalo che fa vivere momenti indimenticabili e sviluppa la creatività.

Compra il set Playmobil di Spirit a soli 11,95€ invece di 29,99€ su Amazon!