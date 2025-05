Il POS per le PMI italiane

Se per i clienti pagare con le carte (o con lo smartphone) è diventata una comodità irrinunciabile, per le piccole e medie imprese è ancora un problema di difficile soluzione. Da una parte i costi di gestione che inevitabilmente impattano sui guadagni, ma dall’altra anche alcune difficoltà operative nell’adozione di queste tecnologie. Eppure i dati parlano chiaro a favore dei pagamenti senza contante.

Una recente ricerca dell’Osservatorio Pagamenti Digitali del Politecnico di Milano ha infatti evidenziato come il 43% dei consumi sia stato pagato tramite strumenti elettronici con l’utilizzo dei contanti che per la prima volta in Italia è stato inferiore, assestandosi al 41%. Se stai cercando una soluzione capace di supportare la tua azienda Smart POS Easy di Axerve è quello che fa per te. Scopri tutte le soluzioni disponibili.

Quando il tuo business viene prima di tutto

Axerve rappresenta il perfetto esempio di come la tecnologia finanziaria italiana sia evoluta per rispondere alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Non si tratta semplicemente di un terminale POS, ma di un ecosistema completo pensato per semplificare la gestione dei pagamenti e ottimizzare i flussi di cassa aziendali.

Proprio per questo Axerve propone due diversi piani:

Smart POS Easy a canone zero

Smart POS Easy senza commissioni

Entrambi i piani – che si distinguono per la scelta tra pagare il canone mensile o l’1% sulle singole transazioni – si basano sulla versatilità del terminale di pagamento adatto a ogni azienda. Il POS, infatti, funziona sia in modalità Wi-Fi che 4G (grazie alla SIM inclusa) e permette di stampare immediatamente lo scontrino. In questo modo bar, pub, gelaterie e attività della ristorazione, ma anche negozi al dettaglio, tecnici che effettuano interventi presso le abitazioni e le sedi dei propri clienti e liberi professionisti possono avere sempre a disposizione il dispositivo con il quale accettare i pagamenti.

Inoltre Axerve permette di accedere anche ad altri strumenti e funzionalità come Pay by Link (per richiedere un pagamento a distanza) e la cassaforte intelligente per versare i contanti direttamente sul proprio conto corrente.

Con Axerve la digitalizzazione della tua azienda è ancora più semplice. Scegli ora la soluzione più adatta alla tua impresa.