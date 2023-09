Il preordine di iPhone 15 più conveniente? Quello su Monclick

Se nei giorni scorsi hai tentennato di fronte al preordine del nuovo iPhone 15 forse non è stata una cattiva scelta, anzi. Su Amazon era possibile preordinarlo scegliendo l’opzione delle 5 rate senza interessi, invece su Unieuro in 3 rate con PayPal o Klarna. A fare i compiti a casa meglio di tutti gli altri è però Monclick, che sulla pagina dedicata al preordine di iPhone 15 consente di scegliere il finanziamento in 10 rate a tasso zero. E a questo aggiunge anche la consegna gratuita.

È su Monclick il preordine di iPhone 15 più conveniente

Su Monclick il prezzo di iPhone 15 base da 128 GB è di 978,99 euro. Prezzo che rispecchia fedelmente quello di listino Apple e di tutti gli altri negozi fisici e online.

Grazie all’e-commerce italiano puoi però beneficiare di un pagamento dilazionato nel tempo, tale da non fartelo pesare sul tuo budget mensile. Come? Con l’opzione Finanziamento tasso zero 10 mesi 30 giorni.

Sì, puoi anche preordinarlo scegliendo di pagare in un’unica soluzione o in sole 3 rate con PayPal o Klarna, ma se preferisci ammortizzare la spesa in maniera intelligente l’ideale è spuntare l’opzione del pagamento rateale in 10 mesi.

Approfitta delle condizioni super favorevoli promosse da Monclick, così da effettuare il preordine di iPhone 15 scegliendo come metodo di pagamento le 10 rate a interessi zero. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna a casa stimata tra il 27 settembre e il 5 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.