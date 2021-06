Il Prime Day sta per finire, le Duracell invece no

Batterie per la sveglia, batterie per il controller della console, batterie per l'orologio a muro, batterie per il termostato, batterie per i giochi dei figli, batterie per qualunque cosa. Ne servono continuamente, mancano proprio quando se ne ha urgenza ed a comprarle sembrano sempre troppo care. A meno di non comprarle… in batteria.

Batterie, prezzi speciali per il Prime Day

Il tuo ultimo affarone per il Prime Day può essere quello che meno ti aspettavi: una confezione da 24 batterie Duracell “Stilo” di tipo AA, infatti, costano appena 10,73 euro: uno sconto del 46% che rende il prezzo davvero stracciato, ad un livello sicuramente mai raggiunto prima. Fai due conti rispetto a quanto spendi di solito per acquistare una confezione singola: il risparmio è presto evidente.

Se invece la scelta ricade sul formato AAA, il pacco è da 18 batterie e lo sconto è del 30%: il costo passa da 14,99 a 10,49 euro, anche in questo caso ben al di sotto degli standard canonici.

A ognuno il suo formato e la sua quantità, insomma, ma approfittando in ogni caso di un prezzo specialissimo che consente una volta tanto di avere in casa molte batterie ad un prezzo dignitoso. Per un po', come si suol dire, dovrebbero durare.