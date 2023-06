Il primo giorno della mia vita: guarda il film in streaming

Diretto da Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto dallo stesso regista e pubblicato nel 2018, edito da Einaudi. Da oggi è possibile guardare il film in streaming gratis su Prime Video se si dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, lo stesso che permette di approfittare delle tante offerte proposte ogni giorno dall’e-commerce.

Guarda in streaming Il primo giorno della mia vita

Senza anticipare troppo, per non rovinare la visione, anticipiamo solo che la storia raccontata intreccia diverse vite: quella di uomo che di mestiere fa il motivatore, di un’agente di polizia, di un’ex ginnasta che ha perso l’uso delle gambe e di un ragazzino sovrappeso. Si trovano riuniti in una notte piovosa, ospiti di un misterioso individuo che li ha trovati un attimo prima che prendessero l’ultima decisione della loro vita. Di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale distribuito prima dell’arrivo nelle sale.

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze.

Fanno parte del cast di attori volti noti del cinema italiano come Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy. Al loro fianco anche Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini, Lino Guanciale, Elena Lietti, Lidia Vitale, Thomas Trabacchi, Antonio Gerardi, Giorgio Tirabassi, Davide Combusti, Alessandro Tiberi e Fabiola Morabito.

Tra le altre uscite recenti in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento Prime (in alternativa è possibile attivare in prova di 30 giorni) vale la pena citare Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal, Grazie Ragazzi, The Ferragnez 2, Ultimo: Vico Coi Sogni Appesi, Le Otto Montagne, Il Grande Giorno, Air: La Storia Del Grande Salto e Citadel.

