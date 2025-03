Il primo iPhone pieghevole avrà un display in stile iPad

L’iPhone pieghevole di Apple, che secondo le ultime voci di corridoio dovrebbe fare capolino sul mercato il prossimo anno, sarà caratterizzato da uno schermo con un rapporto di aspetto 4:3 in stile iPad.

iPhone pieghevole: schermo con rapporto di aspetto 4:3

Andando maggiormente in dettaglio, l’account su Weibo del leaker Digital Chat Station, piuttosto prolifico e solitamente ritenuto abbastanza affidabile, riferisce che Apple adotterà un rapporto di aspetto approssimativamente di 4:3 sul display interno al fine di ottenere coerenza con lo schermo esterno, oltre che per garantire la parità con il software per iPad esistente.

I modelli di iPad e iPad Pro di Apple hanno mantenuto un rapporto di aspetto 4:3 attraverso le generazioni. Il rapporto offre un’esperienza equilibrata sia in verticale che in orizzontale, rendendolo particolarmente versatile per la lettura, la navigazione e il multitasking a schermo diviso. Solo l’iPad mini da 8,3 pollici ha deviato dal rapporto tradizionale, utilizzando invece un rapporto di circa 3:2 a causa delle sue dimensioni leggermente più alte e più strette.

Da tenere presente che Digital Chat Station ha precedentemente rivelato le presunte dimensioni dell’iPhone pieghevole, sostenendo che il dispositivo avrà uno schermo esterno da 5,5 pollici e uno schermo interno pieghevole da 7,8 pollici. Ming-Chi Kuo, rinomato analista del settore, ha avvalorato i dati in questione, descrivendo inoltre lo schermo interno come “senza pieghe”.

Ricordiamo che secondo le stime l’iPhone pieghevole dovrebbe presentare un prezzo di vendita di circa 2.000-2.500 dollari negli Stati Uniti. Qualora così fosse, il dispositivo andrebbe ad aggiudicarsi il titolo di iPhone più costoso di sempre.