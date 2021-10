Il primo monitor all-in-one al minimo storico: Samsung Smart Monitor M7

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei monitor più innovativi di sempre, che raggiunge oggi il suo minimo storico su Amazon. Si tratta del Samsung Smart Monitor M7, una soluzione UHD 4K da 32 pollici dalle innumerevoli funzionalità, ideale per qualsiasi utilizzo, incluso come Smart TV.

Samsung Smart Monitor M7: caratteristiche tecniche

Partiamo dal pannello, un 32 pollici 4K (3840×2160) flat che sfrutta la tecnologia VA. La riproduzione cromatica è simile a quella di un IPS, ma con il vantaggio di neri nettamente più profondi. Le dimensioni generose, e l’elevata risoluzione, lo rendono un ottimo alleato per la produttività e l’intrattenimento. È proprio quest’ultimo alla base della rivoluzione operata da Samsung. Si tratta del primo monitor al mondo “all-in-one”, che integra le funzionalità di una smart TV come le applicazioni delle maggiori piattaforme di streaming. Si può, infatti, accedere a Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e tanti altri servizi direttamente dal monitor, senza accendere il PC. Presente la funzionalità Dex Wireless, che consente di utilizzare smartphone e tablet Samsung come vere e proprie postazioni desktop. Non manca neanche il telecomando in confezione, con microfono integrato. Questo perché è possibile gestire tutto direttamente da remoto, e con il supporto degli assistenti vocali come Bixby, Google Assistant o Amazon Alexa.

Connettività

Anche dal punto di vista della connettività il monitor sorprende, integrando praticamente tutto ciò di cui si potrebbe avere bisogno. Innanzitutto, gli ingressi audio/video sono due entrambi HDMI. È presente poi un HUB USB 3.0 a 3 porte, che consente grazie al lettore integrato di riprodurre i file direttamente dai dispositivi esterni. Non manca una porta USB Type-C per la connessione dei dispositivi più recenti, utile anche per l’utilizzo di Samsung Dex da quelli che non supportano la modalità wireless. Integrato anche il Wi-Fi 5 dual band, che come premesso consente l’accesso ai servizi online, senza alcuna necessità del PC. Chiudono i due altoparlanti integrati che garantiscono una discreta esperienza sonora, senza enormi pretese naturalmente. Insomma, uno dei monitor più versatili del mercato, in grado di offrire un’ottima esperienza visiva per ogni esigenza, accompagnata da un ventaglio enorme di funzionalità.

Il Samsung Smart Monitor M7 è acquistabile su Amazon a soli 299,90 euro, prezzo più basso mai registrato per quello che è un affare vero e proprio.