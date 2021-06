Il primo passo con Access costa il 71% in meno

Access è uno strumento ad alto potenziale e di vasta utilità, ma al tempo stesso funziona su logiche che non tutti sanno far proprie in modo istantaneo. Il software, incluso nella suite Microsoft 365, può essere utilizzato davvero in modo proficuo soltanto quando si hanno le competenze di base che consentono di organizzare un database in modo ordinato e di sfruttarlo quindi per creare valore ed estrapolare informazioni. Con la pratica si può imparare molto, ma le barriere all'ingresso potrebbero essere particolarmente ostiche per chi non abbia una generale infarinatura sugli elementi essenziali del mondo dei database.

Access con Udemy

12,99 euro: a tanto ammonta un corso messo a disposizione da Udemy (con lo sconto del 71% rispetto ai 44,99 euro iniziali) per fare questo primo passo essenziale. Gli obiettivi preposti sono infatti le seguenti:

Conoscenza dei principi di base e degli strumenti che Access ci mette a disposizione: Tabelle, Relazioni, Query e Report; combinazione di questi elementi.

Capacità di gestione dati: in ambito lavorativo, nella vita privata, nel tempo libero e per gli hobbies.

Organizzazione dati precisa, chiara ed efficace, che ci consenta una interrogazione degli stessi, secondo indicazioni e filtri, che ci permettano di raggiungere l’informazione che ci è necessaria, in pochissimo tempo.

Conoscenza dei sistemi di aggiornamento e manipolazione dei dati e delle informazioni, al verificarsi di cambiamenti, con restituzione immediatamente fruibile.

Utilizzo dei dati a fini statistici, contabili, per tabulazioni o report ecc

Importazione dati da archivi esterni (es. Excel, SQL Server ecc.) ad Access.

Access è la versione più diffusa ed utilizzata del pacchetto software dedicato alla gestione e creazione di database, e applicazioni basate su database, della Microsoft, prevalentemente in ambito desktop. Quello che vedremo insieme in questo corso, sarà come utilizzare, in maniera completa ed efficiente, le numerose funzionalità di Access; inizieremo dalle funzionalità principali relative alla creazione di Database, definizione Tabelle e Relazioni, Query, Maschere e così via, fino alla creazione di Report personalizzati da poter mandare in stampa.

Il corso è organizzato su 7 ore di video on-demand sulle singole funzioni fondamentali, accessibile in modo illimitato da mobile o da tv. Al termine è disponibile un certificato di avvenuta frequentazione.

Un passo, solo un primo passo. Ma è quello fondamentale, perché il resto del cammino vien da sé.