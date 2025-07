Il pubblico rigetta le schede video da 8GB di Nvidia e AMD

Nonostante le aspettative del pubblico fossero ben diverse riguardo la capienza della VRAM delle schede video di nuova generazione di Nvidia e AMD, le aziende hanno insistito nel riproporre opzioni di fascia bassa dotate di soli 8GB di RAM. Questo perché, secondo entrambe, un quantitativo minimo di 8GB risulta ancora più che sufficiente a poter gestire contenuti e videogiochi alla risoluzione di 1080p. Così non la pensa però il pubblico che, stando ai dati di vendita, non ha per nulla apprezzato i modelli da 8GB, preferendo varianti dotate di un quantitativo superiore di VRAM.

I giocatori non acquistano le schede video video AMD e Nvidia da 8GB

I dati arrivano da un rapporto condiviso da Mindfactory, un rivenditore tedesco, secondo cui la preferenza maggiore da parte dei giocatori tende verso le schede video da 16GB di Nvidia e AMD, piuttosto che le loro proposte da 8GB. Si tratta di un andazzo evidenziato dai dati di vendita della RTX 5060 Ti e della 9060 XT, in cui per l’appunto le varianti da 16GB hanno dominato le vendite.

Scendendo nel dettaglio dei dati riportati, la RTX 5060 Ti da 16 GB ha venduto circa 1700 unità, superando di 16 volte il modello da 8 GB, fermo a sole 110 unità. Divario analogo per quanto riguarda AMD con la sua Radeon RX 9060 XT da 16 GB, la quale ha venduto 30 volte di più rispetto alla versione da 8 GB. La GeForce RTX 5060 Ti 16 GB di Palit è tra i modelli di GPU più vendute, con oltre 850 unità acquistate

Le GPU da 8GB non convincono più

Nonostante le convinzioni di AMD e Nvidia, 8GB di VRAM risultano ormai abbastanza stretti anche a 1080p con i moderni titoli. Oltre a ciò, le attuali tecnologie di upscaling, come DLSS e FSR richiedono un maggior quantitativo di memoria per garantire prestazioni ottimali, specie nei giochi più recenti e impegnativi dal punto di vista hardware.

Nonostante il prezzo chiaramente economico delle schede video da 8GB, il loro compromesso non appare più giustificato, spingendo gli utenti a rivolgersi alle versioni da 16GB.

Se l’andazzo si dovesse quindi confermare a livello globale, come pare essere, è chiaro che sia Nvidia che AMD dovranno riconsiderare le loro strategie di vendita, puntando più su modelli da almeno 12GB, per dismettere gradualmente le configurazioni da 8GB di VRAM.