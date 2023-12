Il Quaderno INFINITO è in SCONTO su Amazon!

Il Rocketbook Fusion è molto più di un semplice taccuino; è un compagno versatile che fonde l’esperienza cartacea con la praticità della tecnologia. Con i suoi sette modelli di pagina unici e la tecnologia brevettata Core, questo dispositivo si adatta a qualsiasi esigenza, dal semplice prender appunti, al poterci letteralmente disegnare sopra. Rocketbook Fusion offre 42 fogli con vari modelli di pagina, perfetti per attività come la pianificazione, la creazione di elenchi, di obiettivi, la presa di appunti, lo schizzo e la condivisione di idee.

La tecnologia Core di Rocketbook è brevettata e consente di cancellare facilmente gli appunti con un panno umido. Questo non solo rende il taccuino riutilizzabile all’infinito, ma contribuisce anche al risparmio di carta e denaro.

Fusion si integra perfettamente con l’app Rocketbook, disponibile su iOS e Android. Questa app consente di scansionare gli appunti e trasferirli in modo sicuro ai servizi cloud preferiti, come Google Drive, Dropbox, Evernote e OneNote. Rocketbook Fusion, unisce la tradizione della carta alla praticità digitale in un modo sorprendente e funzionale.

Per utilizzare Rocketbook Fusion, potrai disegnare o scrivere con una penna Pilot FriXion già inclusa nella confezione. Quando hai finito, pulisci la pagina con un panno umido. Le tue note e i tuoi disegni verranno cancellati, lasciando la pagina pronta per essere riutilizzata.