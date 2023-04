Il Ragazzo e la Tigre: guarda il film in streaming gratis

Già al numero uno nella classifica dei film più visti sulla piattaforma, Il Ragazzo e La Tigre è disponibile da alcuni giorni per lo streaming su Prime Video, in modo completamente gratuito per gli abbonati Prime. Uscito nei cinema a metà ottobre, è finalmente disponibile sul servizio di Amazon, così da poter essere guardato comodamente a casa, quando lo si desidera.

Guarda in streaming Il Ragazzo e La Tigre

Si tratta di un’avventura adatta a tutta la famiglia (il rating è 7+), che vede protagonisti un bambino nepalese scappato dall’orfanotrofio per tornare nella sua città, Kathmandu, e un tigrotto. A fare da sfondo sono scenari naturalistici mozzafiato. Di seguito la sinossi e il trailer ufficiale in italiano, distribuito nei mesi scorsi in occasione dell’arrivo nelle sale.

Rimasto solo al mondo dopo il terremoto che ha devastato il Nepal, Balmani scappa dall’orfanotrofio e si inoltra nella foresta. Il suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato dai bracconieri. Il ragazzino riesce a liberare il tigrotto e lo porta con sé, convinto che, se riusciranno a raggiungere il monastero Taktsang, saranno salvi entrambi.

La regia è di Brando Quilici. Nel cast di attori troviamo Claudia Gerini, Sunny Pawar e Yoon C. Joyce. La durata della pellicola è pari a 90 minuti. Lo puoi guardare subito: buona visione.

Come scritto anche in apertura, il film è in streaming gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime, lo stesso che permette di ottenere le spedizioni gratuite per le offerte sull’e-commerce. Chi ancora non lo ha fatto, può attivare i 30 giorni di prova gratuita ed eventualmente annullare il rinnovo prima della scadenza.

