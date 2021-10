Il re del Wi-Fi 6 al prezzo più basso di sempre: router Asus RT-AX92U

Oggi ti suggeriamo uno dei migliori router Wi-Fi 6 attualmente sul mercato, che ha raggiunto il suo minimo storico su Amazon. Si tratta dell’Asus RT-AX92U, un dispositivo ideale per ogni esigenza dalle performance incredibili ed estremamente pratico.

Router Asus RT-AX92U: caratteristiche tecniche

Il design è quello che caratterizza i prodotti Asus di fascia alta, con un disegno ispirato alla cultura Maya nella parte superiore. Agli angoli troviamo le 4 antenne esterne che garantiscono velocità e qualità del segnale. Queste possono essere ripiegate completamente sulla base in modo da semplificare un eventuale trasporto del router. Parlando proprio di velocità, troviamo una configurazione a tre bande in grado di offrire una velocità massima di addirittura 6100Mbps complessivi. Si tratta quindi di un dispositivo pensato per le reti in Fibra più potenti, seppur compatibile con qualsiasi tipo di connessione. Presente l’Adaptive QoS, una funzione avanzata rivolta soprattutto ai videogiocatori che necessitano delle migliori prestazioni possibili. Perfetto, quindi, anche per un utilizzo professionale laddove la velocità e l’affidabilità sono indispensabili.

Naturalmente quando si parla di internet, un aspetto fondamentale, soprattutto in questo periodo, è la sicurezza. Un aspetto che Asus non ha assolutamente trascurato, ragione per cui il router è accompagnato da AiProtection Pro a vita. Si tratta di un sistema di protezione basato su Trend Micro di livello professionale, in grado di proteggere tutti gli utenti connessi da attacchi esterni. Non manca naturalmente il parental control che consente di gestire gli orari d’accesso per ogni dispositivo, durata della navigazione e siti disponibili. Infine, non manca la compatibilità con i sistemi AiMesh dell’azienda. Questo ti consente, in qualsiasi momento, di acquistare ulteriori satelliti ed estendere la copertura del Wi-Fi. Grazie all’applicazione dedicata, sia la configurazione che l’aggiunta dei satelliti sarà estremamente rapida e semplice.

Grazie ad uno sconto del 32%, l’Asus RT-AX92U è acquistabile su Amazon a soli 143,99 euro per un risparmio di ben 68 euro sul prezzo di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo router.