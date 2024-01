Il robot aspirapolvere che ha conquistato Amazon è in SUPER SCONTO (-55%)

Preparati a scoprire la sensazione di rilassarsi con una casa sempre pulita grazie al robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1. Questo autentico re delle vendite su Amazon, sempre primo in classifica e con fantastiche recensioni, può essere tuo in offerta a soli 179,99 euro invece del prezzo consigliato di 399,99.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 in offerta

Lefant M1 introduce un nuovo standard nella pulizia domestica grazie alla sua avanzata tecnologia di navigazione. Dotato di sensori laser LIDAR, questo robot aspirapolvere è in grado di mappare l’ambiente in modo preciso, pianificando percorsi di pulizia intelligenti attraverso l’algoritmo SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

Personalizza la pulizia in base alle tue esigenze con le varie modalità disponibili, come Programmata, Zonata, Spot e molte altre. Grazie al controllo tramite app sul tuo smartphone, puoi facilmente definire le aree da pulire sulla mappa, garantendo un’esperienza di pulizia su misura.

Lefant M1 non è solo un aspirapolvere: è anche in grado di lavare i pavimenti grazie al serbatoio dell’acqua integrato da 160 ml e al secchio di raccolta della polvere da 520 ml. La potenza di aspirazione di 4000 Pa garantisce una pulizia profonda e accurata.

Con la tecnologia FreeMove 3.0, il robot è dotato di un sensore anticollisione 6D per una navigazione sicura e senza intoppi. Il controllo intuitivo tramite app rende l’utilizzo del robot estremamente semplice, consentendoti di programmare le pulizie, monitorare lo stato in tempo reale e personalizzare le impostazioni con pochi tocchi.

il Lefant M1, ora disponibile su Amazon a soli 179,99€.

