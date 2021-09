Il Samsung C27RG54FQR è un affare per i giocatori competitivi

Se sei alla ricerca di un monitor di elevata qualità, ma non vuoi spendere cifre astronomiche, abbiamo un’interessante soluzione da proporti. Si tratta del Samsung C27RG54FQR, un display pensato per i gamer competitivi, ma adatto ad ogni circostanza.

Monitor Samsung C27RG54FQR: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal pannello, un 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia VA. Quest’ultima è molto simile all’IPS per quanto riguarda la fedeltà cromatica, ma capace di offrire neri nettamente più profondi. La risoluzione può sembrare limitata, tuttavia la ragione è da ricercarsi nel refresh rate da ben 240Hz. Questo offre una fluidità senza paragoni, che abbinato al tempo di risposta di 1 millisecondo, costituisce la soluzione migliore per i giocatori competitivi. Non manca il FreeSync Premium che elimina quasi del tutto i problemi di tearing o stuttering. Nel caso in cui tu possieda una scheda video Nvidia, non è un problema, grazie al supporto ufficiale al G-Sync via software.

Si tratta di un monitor il cui punto di forza non è da ricercare nella qualità del dettaglio, quanto piuttosto nelle performance. In ogni caso, la diagonale non troppo elevata, garantisce comunque una buona qualità visiva, adatta quindi all’intrattenimento e alla produttività. Non mancano, infatti, alcune funzionalità pensate proprio per le sessioni prolungate, a prescindere da quali siano le attività che le richiedono. È presente il Flicker Safe per evitare lo sfarfallio dell’illuminazione, così come l’Eye Saver Mode che riduce drasticamente la luce blu, causa dell’affaticamento agli occhi. Dal punto di vista della connettività, infine, il monitor offre davvero molte possibilità considerando la fascia di prezzo. Sono presenti due porte HDMI, una DisplayPort e perfino una porta USB 3.0 ad alta velocità. In conclusione, per meno di 200 euro, si tratta di uno dei migliori monitor attualmente disponibili sul mercato, difficile trovare di meglio.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il Samsung C27RG54FQR è attualmente disponibile su Amazon a soli 188,50 euro per un risparmio di oltre 150 euro sul prezzo di listino.