Il Samsung Galaxy S23 Ultra è più lento dell'iPhone 14 Pro

Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, che è stato svelato in occasione dell’evento dedicato tenutosi nei giorni scorsi, è uno smartphone altamente performante, ma a quanto pare non abbastanza da battere l’iPhone 14 Pro, almeno non sul fronte velocità.

Samsung Galaxy S23 Ultra non supera iPhone 14 Pro nei primi benchmark

Stando infatti a quelli che sono i risultati dei primi benchmark eseguiti con Geekbench 5 è emerso che Apple ha ancora il processore mobile più veloce al mondo con un margine davvero considerevole.

Più specificamente, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha ottenuto un punteggio single-core pari a 1480, mentre l’iPhone 14 Pro ha ottenuto un punteggio di 1874. Questo sta a significare che lo smartphone di casa Apple è il 21,02% più veloce top di gamma della sudcoreana.

Per quel che concerne le prestazioni multi-core, invece, il divario tra i due smartphone è minore: il Samsung Galaxy S23 ha ottenuto un punteggio multi-core di 4584, mentre iPhone 14 Pro ha ottenuto un punteggio di 5384, pertanto il dispositivo Apple è il 14,86% più veloce rispetto a quello a marchio Samsung.

Da tenere presente che è da tempo che Samsung cerca di stare al passo con la tecnologia dei processori Apple. Quest’anno, il miglioramento delle prestazioni è in gran parte dovuto al fatto che la multinazionale di Seul ha smesso di utilizzare i suoi chip Exynos nel mercato europeo, optando per la tecnologia sviluppata da Qualcomm che è più veloce ed efficiente. Per cui, il gap tra i due dispositivi si fa sentire, ma in misura minore rispetto al passato con i modelli precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.