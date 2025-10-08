 Il Samsung Galaxy S25 FE a 613€? È la promo più calda della Festa Prime
Il Samsung Galaxy S25 FE oggi lo acquisti concludendo un affare da soli 613€ su Amazon: conferma la promo più calda della Festa Prime.
Il Samsung Galaxy S25 FE oggi lo acquisti concludendo un affare da soli 613€ su Amazon: conferma la promo più calda della Festa Prime.

Con oggi si chiude la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Ultimo giorno col botto! Infatti, il Samsung Galaxy S25 FE è in offerta a un prezzo spaziale! Ordinalo adesso a soli 613 euro, invece di 829 euro. Si tratta della promo più calda di questo momento. Scegli il meglio al miglior prezzo e non farti scappare questa offerta pazzesca.

Questo smartphone ti arriva con consegna gratuita e include anche 3 anni di garanzia del produttore. Addirittura puoi decidere di attivare il pagamento a rate tasso zero da soli 51,15 euro per 12 mesi, senza interessi. Fantastico, vero? Allora fai l’affare subito per questo smartphone dotato di intelligenza artificiale e caratteristiche premium.

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Navy [Versione Italiana]

613,69 829,00€ -25,97%
Il Samsung Galaxy S25 FE dispone di un ampio display da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Tutto ciò che vedrai sarà super colorato e estremamente coinvolgente. La tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da 50MP regala scatti pazzeschi, in qualsiasi condizione di luce, anche la notte.

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM è la soluzione perfetta per prestazioni eccellenti e ottimo spazio di archiviazione. E con 7 anni di aggiornamenti sarà il tuo smartphone definitivo. Compra ora il Galaxy S25 FE a soli 613 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
8 ott 2025
