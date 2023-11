Il set LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è scontato su Amazon!

Approda nella Terra di Mezzo con il set LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, protagonista di un’ingente sconto su Amazon. Per il Black Friday 2023, infatti, potrete averlo a soli 451,45€, risparmiando ben 48,54€ sul prezzo di listino!

LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, il set per gli amanti della saga

Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è un set LEGO Icons che offre un’esperienza di costruzione epica. Il set riproduce fedelmente la casa di Elrond a Gran Burrone, luogo in cui la Compagnia dell’Anello si riunisce per decidere il destino dell’Unico Anello. Il set è composto da 6.167 pezzi e include 15 minifigure LEGO dei personaggi più iconici del film, tra cui Frodo, Sam, Bilbo, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas ed Elrond.

La costruzione del set è un’esperienza che vi coinvolgerà per un sacco di ore. I dettagli sono curati nei minimi dettagli, e il risultato finale è un modello di grande impatto visivo. Il set include numerosi riferimenti alla trilogia cinematografica del Signore degli Anelli, tra cui la fucina degli elfi, i frammenti di Narsil, dipinti e statue della storia della Terra di Mezzo.

Una volta completata la costruzione, il set può essere utilizzato per ricreare le scene iconiche del film, come il Concilio di Elrond o l’inizio del viaggio della Compagnia attraverso il ponte di mattoni. Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è un set perfetto per i fan del film e per gli appassionati delle costruzioni LEGO.

Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è un set perfetto per i fan del film e per gli appassionati delle costruzioni LEGO.

