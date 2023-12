Il set LEGO Marvel Hulkbuster è distruttivo e SCONTATO!

Questo set da costruzione include un’imponente action figure mech Hulkbuster, 4 minifigure LEGO e una varietà di accessori per ricreare le scene d’azione del film. Composto da 836 pezzi, il set presenta un maestoso mech Hulkbuster completamente snodabile, ispirato al film Avengers: Infinity War dei Marvel Studios.

L’Hulkbuster, un’imponente armatura indossata da Bruce Banner che si trasforma in Hulk in situazioni critiche, è perfettamente riprodotto da LEGO. Il set cattura tutti i dettagli iconici del film, compresi i possenti pugni, le robuste gambe, la cabina di pilotaggio per la minifigure di Bruce Banner e le articolazioni snodabili che permettono movimenti versatili del mech.

Quattro minifigure LEGO Marvel arricchiscono ulteriormente il set: Bruce Banner, il cui volto si trasforma rivelando Hulk, Okoye con una lancia e due Outriders, gli alieni antagonisti del film. La versatilità del set permette di posizionare le minifigure sia all’interno che all’esterno del mech, dando vita a epiche scene di battaglia.

L’action figure Hulkbuster, alta oltre 15 cm, si presenta come un’aggiunta ideale a qualsiasi collezione LEGO Marvel Avengers. I bambini possono utilizzare gli accessori per ricreare le scene d’azione del film. Ad esempio, possono far combattere Hulkbuster contro gli Outriders o far guidare Hulkbuster a Bruce Banner.