Il set LEGO Monster Jam Grave Digger CROLLA a soli 12€ grazie al COUPON esclusivo!

Entra nell’azione emozionante del Monster Jam con il set LEGO Technic Monster Jam Grave Digger, ora in offerta speciale a soli 12,74€ anziché 19,99€, grazie al vantaggioso sconto del -25% e al coupon extra del 15%.

Caratteristiche principali del set LEGO

Costruzione 2 in 1 con Motore Pull-Back: Questo set LEGO Technic offre un’esperienza di costruzione unica con un veicolo 2 in 1. I bambini possono creare un autentico Monster Truck Jam Digger e, con la stessa scatola, trasformarlo in un avvincente buggy fuoristrada giocattolo. Entrambi i veicoli sono dotati di un potente motore pull-back per azioni mozzafiato.

Replica Fedele del Monster Truck Jam Digger: Ricreare le epiche acrobazie del famoso Monster Truck Jam Digger è ora possibile grazie a questo set LEGO. Con adesivi fantasmi, enormi pneumatici, fari rossi vibranti e una bandiera pieghevole in movimento, i dettagli autentici rendono il gioco ancora più coinvolgente.

Introduzione all’Ingegneria con LEGO Technic: I set LEGO Technic offrono un’ottima introduzione all’ingegneria attraverso veicoli che simulano funzioni reali. Questo set non solo intrattiene, ma anche educa, stimolando la creatività e lo sviluppo delle competenze motorie.

Per Bambini e Ragazzi da 7 Anni in Su: Progettato per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 anni in su, questo set è perfetto per i fan degli fuoristrada e delle macchine giocattolo. È un regalo ideale per chi ama l’azione e la costruzione creativa.

App LEGO Istruzioni per la Costruzione: Il divertimento continua con l’app gratuita LEGO Istruzioni per la Costruzione. Le Istruzioni PLUS offrono strumenti di zoom e rotazione, rendendo la costruzione ancora più semplice e divertente per i giovani costruttori.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il LEGO Technic Monster Jam Grave Digger a un prezzo irresistibile. Acquistalo ora a soli 12,74€ anziché 19,99€ e non dimenticare di inserire il coupon extra del 15%.