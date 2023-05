Da Amazon, il nuovo gioco de Il Signore degli Anelli

Sarà un MMO open world (multigiocatore di massa online) il nuovo gioco ambientato nell’universo fantasy della saga Il Signore degli Anelli appena annunciato da Amazon Games, che attraverso lo studio di Orange County (già al lavoro su New World) si occuperà dello sviluppo e della pubblicazione, in partnership con Embracer Group e Middle-Earth Enterprises.

Il Signore degli Anelli: Amazon annuncia un nuovo gioco

Stando alle prime informazioni trapelate, la trama conterrà riferimenti alle storie narrate nelle trilogie di J.R.R. Tolkien ovvero Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Confermata dunque la volontà di continuare a puntare sui progetti legati al gaming sotto la guida del nuovo CEO Andy Jassy. Queste le parole di Christoph Hartmann, VP di Amazon Games.

Siamo impegnati a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia che si tratti di IP originali che di giochi amati da sempre come Il Signore degli Anelli. Offrire ai giocatori una nuova versione de Il Signore degli Anelli è stata da tempo un’ambizione della nostra squadra, e siamo onorati e grati che la Middle-earth Enterprises ci abbia affidato questo mondo iconico. Siamo anche lieti di espandere il nostro rapporto con Embracer Group dopo l’accordo su Tomb Raider dello scorso anno, poiché si sono dimostrati ottimi collaboratori.

È la prima volta che Amazon Games affida a uno dei suoi studi interno la creazione di un gioco basato su una IP esterna. Al momento sappiamo che darà vita a un mondo aperto e permanente ambientato nella Terra di Mezzo. Attualmente si trova nelle prime fasi di realizzazione e che arriverà su PC e console, ma non è dato a sapere con quali tempistiche. Manca ancora anche il titolo definitivo.

Ricordiamo che il legame tra il gruppo di Seattle e l’opera tolkieniana è stretto. Lo scorso anno ha infatti debuttato la prima stagione della serie chiamata Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere in streaming su Prime Video, con i suoi otto episodi ora tutti disponibili per la visione a coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.