Il Sole a 300 megapixel, ecco la dettagliatissima foto

Per fare belle foto occorre sempre e comunque disporre della giusta apparecchiatura, la regola vale non solo per gli scatti fatti a soggetti “terrestri”, ma anche e soprattutto per quelli fatti agli astri. Lo sa bene Andrew McCarthy, l'astrofotografo che si è occupato della realizzazione di una tra le foto al Sole più accurate e dettagliate di sempre.

150.000 immagini, 300 megapixel

Si tratta di una foto da ben 300 megapixel, costituita da 150.000 immagini, partendo però da oltre 300.000 scatti ottenuti in rapida successione, ognuno dei quali ha catturato una piccola porzione della superficie solare che, in un secondo momento, sono poi stati selezionati, ritagliate e unite.

Il risultato finale è decisamente strabiliante ed è visibile nella sua interezza di seguito e su Instagram, mentre su Reddit è possibile visualizzare e scaricare la versione dell'immagine ad alta risoluzione (da 81 megapixel). La foto ad altissima risoluzione (da 300 megapixel), invece, si può comprare sul sito ufficiale dell'astrografo.

Osservando l'immagine è facile rendersi conto di quanto questa sia incredibilmente accurata: zoomando la foto si possono infatti vedere chiaramente le trame che compongono la superficie della stella e addirittura i brillamenti solari che emergono e si propagano lateralmente.

Andrew McCarthy non ha comunicato l'esatta configurazione da lui utilizzata, ma molto probabilmente per riuscire nell'impresa si è servito di un telescopio solare e di vari filtri ad hoc per non rovinare l'ottica e soprattutto la vista e per cercare di ottenere delle immagini con contrasto elevato.

Da notare Andrew McCarthy non è assolutamente nuovo a scatti del genere. Recentemente, ad esempio, ha realizzato e condiviso un'altra bellissima foto dell'ultima eclissi lunare parziale, che è stata la più lunga mai verificatasi negli ultimi 600 anni.