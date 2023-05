Il tablet economico perfetto con Android 12: il costo? Meno di 80€

Scegliere un tablet economico non significa accontentarsi: magari si hanno solo delle piccole necessità o si vuole fare un regalo tecnologico ad una persona non molto interessata alle ultime trovate dei grandi marchi.

Ecco perché il mercato dei dispositivi low-cost continua a proliferare: specie se sono disponibili offerte come questa. Il Bmax I9 Plus è disponibile a soli 79,99 euro grazie al coupon sconto da applicare in pagina. Si tratta di un risparmio del 60% sul prezzo originale di 199,99 euro.

Tablet Bmax I9 Plus: economico sì, ma performante

Bmax I9 Plus è un tablet che offre prestazioni all’avanguardia grazie al processore Quad-Core con una frequenza massima di 1,8 GHz e al sistema operativo Android 12, che garantisce una migliore accelerazione AI e una maggiore fluidità. Il tablet ha una memoria di lavoro di 4 GB e uno spazio di archiviazione di 64 GB, espandibile fino a 1 TB con una scheda TF.

Il display è un IPS Full HD da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel, che offre una visione nitida e dettagliata dei contenuti. Il tablet supporta la funzione split screen, che permette di utilizzare due applicazioni contemporaneamente sullo stesso schermo. La batteria è di grande capacità, da 5000 mAh, e garantisce fino a 312 ore in modalità standby e fino a 5 ore di riproduzione video 1080p.

Il tablet è dotato di connettività 5G WiFi, che assicura una trasmissione dati veloce e stabile. Presente anche una porta Tipo-C, che supporta la ricarica rapida e il trasferimento dati. Trovi inoltre due fotocamere, una posteriore da 5 MP e una frontale da 2 MP, ideali per scattare foto, fare videochiamate o registrare video. Il tablet supporta infine anche il Bluetooth 5.0, il Widevine L1 e l’OTG.

Non perdere questa occasione di acquistare il Bmax I9 Plus ad un prezzo imbattibile su Amazon. Approfitta del coupon sconto da applicare in pagina e ricevi il tuo tablet in pochi giorni con la spedizione gratuita.

