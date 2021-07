Il tagliacapelli di Xiaomi costa 15€ ed è ECCEZIONALE

Ci sono alcuni prodotti di Xiaomi che riconosci solo se ne sai un po' la storia. Proprio come il tagliacapelli di Enchen, che – in realtà – è parte dell'ecosistema del colosso cinese. Sai qual è il vantaggio? A un prezzo più che competitivo, porti a casa un gioiellino costruito in modo eccezionale.

Ora da Amazon, se spunti il coupon in pagina, lo prendi a circa 15€ con spedizioni rapide e gratis.

Tagliacapelli Xiaomi: prezzo eccellente su Amazon

Un design super elegante, un'impugnatura ergonomica per una buona presa e – soprattutto – un funzionamento attraverso batteria integrata. Niente vincolo dei cavi e – quando è scarico – puoi sfruttare l'ingresso USB C per la ricarica.

Con 7100 giri al minuto, e diversi adattatori in kit, ottieni sempre il risultato perfetto. Spingiti fino a un corto di appena 3 millimetri, scegli il tuo stile e realizzalo in modo semplicissimo: che si tratti dei capelli o della barba, potrai fare tutto in autonomia. La testina segue le curve del volto, le asseconda, e ti garantisce un ottimo risultato.

Soprattutto, se sei in viaggio, hai la possibilità di sfruttarlo letteralmente ovunque, proprio grazie al funzionamento senza fili.

Risultati paragonabili a quelli che otterresti con prodotti ben più costosi, adesso a un prezzo assurdo grazie al tagliacapelli di Xiaomi. Ora che lo conosci, sai bene che l'occasione nascosta su Amazon è più che interessante: spunta il coupon in pagina e fai tuo questo gioiellino a circa 15€. Basta un giretto su Google per scoprire che, normalmente, costa più del doppio: guarda l'immagine in basso, presa direttamente dal motore di ricerca.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!