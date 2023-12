Il Tostapane Moulinex raggiunge il PREZZO PIÙ BASSO di sempre!

Il Moulinex Subito Select si distingue per la sua versatilità e praticità, grazie ai suoi due scomparti a larghezza variabile che accolgono fette di pane di tutte le dimensioni. Con sette livelli di doratura, offre la flessibilità necessaria per soddisfare ogni preferenza di tostatura.

Un tocco di innovazione è dato dalla funzione di centratura automatica del pane, garantendo una tostatura uniforme anche per le fette più piccole. L’aggiunta del sistema di sollevamento extra facilita la rimozione delle fette, inclusi i pezzi più delicati, assicurando un risultato perfetto ogni volta. Quest’opzione facilita la rimozione delle fette di pane, anche quelle più delicate. Questa funzione è particolarmente utile per le fette di pane tostato, che possono essere più fragili.

La funzione di centratura automatica del pane assicura che tutte le fette siano esposte in modo uniforme al calore, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro forma. In questo modo, è possibile ottenere una tostatura uniforme, anche per le fette più piccole o irregolari. Il tostapane è dotato di funzionalità avanzate, come il pulsante di arresto che consente di interrompere il ciclo di tostatura in qualsiasi momento, e le opzioni di scongelamento e riscaldamento illuminate. La praticità continua con il cassetto raccoglibriciole amovibile, semplificando notevolmente le operazioni di pulizia.

Realizzato con acciaio inossidabile, un materiale elegante e resistente, il Moulinex Subito Select si integra perfettamente in qualsiasi cucina grazie al suo design compatto.