Il trio di offerte Internet casa di Vodafone nei dettagli

Ormai è difficile rinunciare alla connessione Internet casa. I motivi sono diversi: il lavoro in smart working, i film e le serie TV in streaming e il gaming online, tanto per citarne alcuni.

Non sempre, però, è facile individuare l’offerta giusta per le proprie necessità, anche perché certe velocità di punta non sono ancora arrivate ovunque sul territorio italiano.

Quindi, per individuare quella ideale, bisogna affidarsi a siti comparatori oppure ad articoli come questo, dove sovente vengono proposte ai lettori le migliori offerte per navigare con la connessione domestica.

Questa volta, però, ci siamo affidati a quanto affermato dall’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom, il quale ha decretato che la maggior parte degli italiani scelgono Vodafone per la rete fissa.

Con tutta probabilità ciò è dovuto al trio di offerte che l’operatore rosso propone ai nuovi clienti. Andiamo ad analizzarle nei dettagli.

Internet casa: le tre offerte di Vodafone

Vodafone non ha bisogna certamente di presentazioni essendo, insieme a TIM, il provider più conosciuto e con il maggior numero di clienti in Italia, sia per le offerte mobile che per quelle fisse.

Per quanto riguarda le offerte Internet casa, Vodafone propone Internet Unlimited in due varianti: una per chi è già cliente mobile dell’operatore e l’altra per chi non lo è.

Con entrambe sono inclusi i seguenti servizi:

internet illimitato fino alla velocità massima di 2,5 GBPS in download ;

fino alla velocità massima di ; modem in comodato d’uso gratuito con il software Wi-Fi Optmizer.

Il costo di attivazione è di 5 euro al mese per 24 mesi già incluso nelle offerte.

La differenza è il costo mensile. Chi non è cliente Vodafone Mobile, attivando il servizio in questa pagina pagherà 27,90 euro al mese, mentre chi già lo è pagherà 22,90 euro al mese.

Un’altra differenza molto importante sono le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con l’offerta a 27,90 euro, a patto che venga attivata online QUI.

La terza offerta del gestore è V-MAX, che ha un costo mensile di 32,90 euro. Rispetto alle due precedenti, questo piano tariffario prevede in più il Super Wi-Fi Extender e la Rete Sicura Family. Per attivarlo, basta cliccare su questo link.

