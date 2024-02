Il trio d'oro per il prossimo rialzo delle crypto: NuggetRush, XRP e Shiba Inu

I rapporti recentemente pubblicati da XRP hanno rivelato un aumento dell’attività di trading nel quarto trimestre del 2023. I detentori di Shiba Inu sperano che il suo continuo lancio di token possa invertire il declino di SHIB.

Gli investitori si stanno affollando su NuggetRush (NUGX), un’esperienza di gioco ricca di avventure dove puoi vincere premi in oro e opportunità di staking NFT. Le sue caratteristiche sono interessanti. Ma può entrare a far parte dei migliori progetti DeFi nel primo trimestre del 2024? Discutiamone.

NuggetRush: cresce l’interesse degli investitori e il valore di NUGX aumenta dell’80%

NuggetRush (NUGX) sarà lanciato a breve dopo aver dominato per settimane l’arena delle notizie sulle criptovalute. Nonostante ciò, molti investitori si sono uniti al suo network dopo aver appreso dei suoi servizi di gioco di alta qualità. NuggetRush (NUGX) è uno spazio blockchain in cui le attività di estrazione si fondono con le dinamiche di gioco. Il gioco offre una splendida combinazione di avventure minerarie, coinvolgimento della community e ricompense NFT.

NuggetRush (NUGX) è caratterizzato da una ricerca di ricchezza in cui i giocatori si uniscono alla corsa all’oro, creando operazioni minerarie con un significativo valore di mercato. Il tuo compito è quello di sfruttare i lavoratori e i macchinari del gioco per creare un business vendendo le risorse naturali. Il mercato è sempre attivo e ti aiuta a convertire i tuoi sforzi di gioco in valore finanziario.

NuggetRush (NUGX) ti insegnerà molte cose sull’estrazione mineraria, perché parteciperai a compiti semplici e complessi. Dall’identificazione di siti ricchi di minerali alla vendita di risorse raffinate sul mercato, NuggetRush ha tutto. Inoltre, potrai far parte di una community che ha la tua stessa passione per l’estrazione mineraria. Potrai anche stringere partnership con altri giocatori, aumentando così la tua possibilità di ottenere ricompense più alte.

L’ICO blockchain di NuggetRush ha lasciato un segno nella community dei giochi. Ha venduto 171 milioni di token NUGX al quinto round della prevendita. Inoltre, NUGX è aumentato dell’80% rispetto al suo valore iniziale di 0,010 $. Oggi viene scambiato a 0,018 $. Nonostante ciò, aumenterà dell’11,1% fino a 0,020 $, dopodiché verrà lanciato il gioco di estrazione mineraria.

XRP pubblica i rapporti del quarto trimestre 2023

Ripple Labs ha pubblicato i rapporti del quarto trimestre 2024 di XRP che indicano un crescente interesse per la rete. I rapporti hanno mostrato un’impennata delle vendite di XRP, che hanno raggiunto una media giornaliera di 600 milioni di dollari. L’entusiasmo per il rapporto potrebbe ridurre la delusione per il recente ordine del tribunale di presentare i documenti alla SEC.

La delusione ha aumentato il sentimento ribassista sulla prestazione di XRP. XRP è stato venduto a 0,6149 $ il 31 dicembre. Il 23 gennaio è sceso del 15,7% a 0,5177 $. Il 29 gennaio XRP è salito del 3,3% a 0,5351 $ prima di scendere del 3,8% a 0,5145 $ l’8 febbraio.

Le relazioni del quarto trimestre 2024 di XRP potrebbero contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori nella rete. La causa in corso ha ridotto il sentimento degli investitori di XRP dal 2023, portando a una lenta crescita del prezzo.

I rapporti mostrano anche che Ripple Labs ha ottenuto la licenza di un importante istituto di pagamento a Singapore e la licenza di Virtual Asset Service Provider dall’Irlanda. Questo potrebbe contribuire a placare i timori sulla conformità normativa di XRP. Inoltre, l’aumento del sentimento degli investitori potrebbe far salire XRP dell’8,9% a 0,5603 $.

Shiba Inu aumenta il burning di token, mentre la corsa alle meme coin rallenta

La corsa alle meme coin della fine del 2023 è rallentata in modo significativo, portando a un calo del sentimento degli investitori per molti altcoin. Nonostante il rallentamento, Shiba Inu (SHIB) ha mantenuto l’aumento del suo programma di burning dei token. I dati di Shibburn mostrano che Shiba Inu (SHIB) ha bruciato 7,65 milioni di token il 7 febbraio, con un aumento del 191,69% rispetto al giorno precedente.

Nonostante queste mosse, Shiba Inu rimane in ribasso. SHIB è stata scambiata a 0,00001001 $ il 4 gennaio. Il 17 gennaio è scesa del 4,9% a 0,000009516 $. Il 24 febbraio SHIB è scesa del 7,2% a 0,000008824 $ prima di recuperare il 4,3% a 0,000009207 $ l’8 febbraio.

Shiba Inu (SHIB) ha affrontato una maggiore concorrenza da parte delle memecoin di Solana al culmine del rialzo delle meme coin della fine del 2023. Gli analisti temono che la concorrenza torni a farsi sentire quando il settore delle meme coin tornerà ad essere rialzista.

Questo potrebbe rallentare la crescita di Shiba Inu (SHIB) nel 2024. Nonostante ciò, gli analisti sostengono che il recente aumento del numero di utenti di Shibarium continuerà, aumentando ulteriormente il sentimento degli investitori nei confronti di Shiba Inu (SHIB). Questo potrebbe far salire il valore di SHIB dell’11,5% a 0,00001027 $.

