Il tuo dominio .club in offerta a 1,21 euro con GoDaddy

Sei alla ricerca di un dominio che sappia cogliere il carattere della tua community o che esprima appieno le caratteristiche del tuo club? GoDaddy ti aiuta lanciando un'offerta eccezionale per l'acquisto del tuo dominio .club!

Con il domino .club sarai in grado di dare slancio alla tua attività e saprai coinvolgere potenziali membri e trovare spazio efficacemente nel mondo dei club, siano essi di carattere esclusivo, musicale, professionale.

Il tuo dominio .club è disponibile da subito a partire da soli 1, 21 euro per il primo anno anzichè 20,83 euro.

Perché scegliere il dominio.club

La scelta del dominio è un aspetto importante dell'attività web delle aziende, delle associazioni, delle community. Sebbene i domini .com o .it siano i più diffusi e utilizzati vi sono altri domini in grande crescita capaci di caratterizzare maggiormente il tuo sito web. Aggiungi il tuo nome o il nome della tua società al dominio .club per ottenere un indirizzo web capace di comunicare da subito l'essenza della tua impresa e di attirare potenziali membri.

Il dominio .club si rivela perfetto per bar, discoteche, associazioni professionali, servizi in abbonamento per appassionati, fan club, pagine esclusive per abbonati e poi ancora centri sportivi, associazioni sportive di quartiere o società sportive. Non importa la natura della propria pagina web, sia essa profit o no-profit: associare il proprio nome al dominio .club si rivela infatti una mossa vincente per programmi di affiliazione e carte fedeltà per i propri clienti. Sono sempre di più le realtà che decidono di raggruppare la propria community sotto il dominio .club.

La promozione di GoDaddy

GoDaddy si propone come interlocutore ideale per aziende indipendenti e di piccole dimensioni. Grazie a una struttura snella, a un servizio clienti dedicato e attento e a prezzi chiari GoDaddy serve oltre 20 milioni clienti in tutto il mondo e ha oltre 82 milioni nomi di dominio in gestione.

Promuovi il tuo sito a partire da 1,21 euro per il primo anno cliccando questo link e lancia la tua attività con una marcia in più!