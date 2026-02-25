 Il tuo espresso come al bar grazie a cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay
Direttamente nel negozio autorizzato Caffè Borbone su eBay puoi acquistare capsule e cialde in offerta per un espresso buono come al bar.
Direttamente nel negozio autorizzato Caffè Borbone su eBay puoi acquistare capsule e cialde in offerta per un espresso buono come al bar.

Scopri tutte le novità e le offerte del negozio autorizzato Caffè Borbone su eBay! Si tratta di un luogo dove puoi acquistare capsule e cialde in offerta per un espresso buono e cremoso come al bar. I prezzi sono contenuti e convenienti, ma senza rinunciare all’ottima qualità del buon caffè espresso. La consegna gratuita è sempre inclusa e gli ordini di almeno 30 euro li puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Capsule Nespresso

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Nera comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 69,50 euro!

Capsule A Modo Mio

400 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa compatibili a Modo Mio a soli 73,50 euro!

Capsule Dolce Gusto

270 Capsule Caffè Borbone Miscela Red Rossa 100% Compatibili Dolce Gusto a soli 54,30 euro!

Capsule Espresso Point

400 Capsule Cialde Caffè Borbone Rossa Red compatibili Lavazza Espesso Point a soli 73,50 euro!

Capsule Bialetti

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Miscela Blu compatibili Bialetti a soli 83 euro!

Capsule Caffitaly

96 no 100 Cialde Capsule Caffè Caffitaly – Miscela ROSSA Red Caffè Borbone a soli 35,50 euro!

Cialde ESE 44mm

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 46,75 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 feb 2026

