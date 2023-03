Il tuo Mac non è immune ai malware: ecco come proteggere le password

Si chiama MacStealer e, a quanto pare, sta infettando un numero sempre maggiore di Mac, rubando password, numeri di carte di credito e altri preziosi dati personali. Tra la “refurtiva” sottratta alle vittime, figurano anche cookie dei browser, PDF, file di testo e persino MP3.

Secondo quanto rivelato dai ricercatori di sicurezza di Uptycs, una volta che un sistema è infettato, viene utilizzato Telegram per inviare i dati all’hacker coinvolto nell’attacco.

L’autore di MacStealer sta distribuendo il pacchetto malevolo per 100 dollari e promette anche che, in futuro, il malware permetterà di sottrarre criptovalute dai wallet delle vittime.

Una minaccia che appare concreta e che, come prevedibile, sta preoccupando non poco gli utenti Apple.

Allarme MacStealer: come proteggerti da questa minaccia?

Non è chiaro esattamente come il malware si diffonda tra i Mac, ma le infezioni che hanno dato il via alla diffusione sono state causate da un’app chiamata weed.dmg.

Una volta avviato l’eseguibile, questo andrebbe a generare una falsa richiesta di password, che lo strumento utilizza quindi per accedere ad altri file sul sistema. Anche se questa richiesta di password è diversa rispetto a quelle abituali, gli utenti meno esperti potrebbero facilmente essere tratti in inganno.

Sotto questo punto di vista, dunque, è bene mantenere sempre aggiornato il proprio Mac, di installare app solo da fonti attendibili (ovvero dall’App Store) e di adottare un sistema di protezione adeguato.

In questo senso, scegliere uno strumento come McAfee Total Protection rappresenta, senza ombra di dubbio, un’azione difensiva concreta. Non stiamo infatti parlando solo di un semplice antivirus, ma di una suite completa per la sicurezza online.

Alla VPN, ottima per tutelare la privacy, viene affiancato anche il gestore di password, ideale per proteggere le parole d’accesso. L’archiviazione crittografata e la protezione della rete domestica risultano poi delle soluzioni specifiche, ideali per una protezione a 360 gradi.

Infine va tenuto conto che McAfee Total Protection è in promozione.

Proteggere 5 dispositivi (tra cui Mac, iPhone, PC Windows e smartphone Android) per un anno costa appena 44,95 euro: di fatto ben 65 euro meno del prezzo di listino.

