 Il tuo nuovo notebook ti sta aspettando su eBay con le offerte di fine anno
È arrivato il momento di cambiare il tuo notebook? Acquistalo nuovo approfittando delle offerte di fine anno su eBay sfruttando i coupon.
È arrivato il momento di cambiare il tuo notebook? Acquistalo nuovo approfittando delle offerte di fine anno su eBay sfruttando i coupon.

Devi cambiare notebook e non sai cosa acquistare? Trovalo su eBay grazie alle offerte di fine anno. Con il Coupon FINEANNO25 risparmi fino a 45 euro sul tuo ordine. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra nuovo e ricondizionato. Tantissimi brand, tra i più richiesti, sono in promozione a prezzi eccezionali. E con PayPal o Klarna puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple Macbook Air M4 a soli 858,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

Lenovo Thinkpad T14s Gen2 14″ Touch a soli 426,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

HP EliteBook 845 G8 14″ 512 GB Win 11 Pro Ricondizionato a soli 331,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

Apple Macbook Air M4 (2025) Display 13″ 10C 10G 512GB 16Gb a soli 1.081,60 euro con il Coupon FINEANNO25!

ASUS Notebook Vivobook Go 15 8GB RAM 512GB a soli 398,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

ASUS Vivobook 15 Intel Core 5 120U 8GB SSD 512GB a soli 455,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

NOTEBOOK PC PORTATILE HP 840 G3 RAM 8GB SSD 256GB Ricondizionato a soli 132,05euro con il Coupon FINEANNO25!

HP Zbook Fury G7 15.6″a soli 559,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

HP TOUCH TABLET ELITE X2 G4 WINDOWS I5 8265U 16GB 256GB a soli 322,05 euro con il Coupon FINEANNO25!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 dic 2025
