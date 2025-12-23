Il tuo nuovo notebook ti sta aspettando su eBay con le offerte di fine anno

Devi cambiare notebook e non sai cosa acquistare? Trovalo su eBay grazie alle offerte di fine anno. Con il Coupon FINEANNO25 risparmi fino a 45 euro sul tuo ordine. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra nuovo e ricondizionato. Tantissimi brand, tra i più richiesti, sono in promozione a prezzi eccezionali. E con PayPal o Klarna puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple Macbook Air M4 a soli 858,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

Lenovo Thinkpad T14s Gen2 14″ Touch a soli 426,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

HP EliteBook 845 G8 14″ 512 GB Win 11 Pro Ricondizionato a soli 331,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

Apple Macbook Air M4 (2025) Display 13″ 10C 10G 512GB 16Gb a soli 1.081,60 euro con il Coupon FINEANNO25!

ASUS Notebook Vivobook Go 15 8GB RAM 512GB a soli 398,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

ASUS Vivobook 15 Intel Core 5 120U 8GB SSD 512GB a soli 455,90 euro con il Coupon FINEANNO25!

NOTEBOOK PC PORTATILE HP 840 G3 RAM 8GB SSD 256GB Ricondizionato a soli 132,05euro con il Coupon FINEANNO25!

HP Zbook Fury G7 15.6″a soli 559,55 euro con il Coupon FINEANNO25!

HP TOUCH TABLET ELITE X2 G4 WINDOWS I5 8265U 16GB 256GB a soli 322,05 euro con il Coupon FINEANNO25!